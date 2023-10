Bahamas, l’ente incontra le agenzie italiane: tre appuntamenti a novembre

Dopo la partecipazione alla sessantesima edizione di TTG Travel Experience, proseguono con un roadshow le attività di promo-commercializzazione delle Bahamas in Italia.

Il prossimo mese Bmotia incontrerà le agenzie di viaggi della Penisola facendo tappa in Veneto e in Lombardia. Tre gli appuntamenti in programma: a Verona, il 14 novembre; a Mantova, il 15; e a Bergamo, il 16.



I tre eventi formativi, spiega Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas, “ci permettono di proseguire nel dialogo avviato con agli agenti di viaggi del Nord Italia. Particolare attenzione è dedicata quest’anno alle Regioni Veneto e Lombardia, mercati naturalmente molto responsivi, ma nei prossimi mesi sono previste iniziative che raggiungeranno anche altre regioni in tutta Italia. Questi incontri saranno mirati alla formazione degli adv ma anche ad aggiornamenti per quelli che la destinazione la conoscono già molto bene”.



Nel frattempo, sono giunti da Nassau aggiornamenti in merito ai flussi turistici degli italiani: da gennaio ad agosto, i flussi dallo Stivale sono aumentati del 59% rispetto al 2022, crescita che posiziona ufficialmente il nostro mercato nella top 3 europea, dopo Regno Unito e Francia.