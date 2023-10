Best in Travel 2024: Lonely Planet svela le 50 destinazioni imperdibili per i viaggiatori

Lonely Planet festeggia 50 anni e presenta i Best in Travel 2024, svelando le 50 destinazioni del mondo da visitare il prossimo anno.

Prima tra i Top 10 Paesi è la Mongolia, con gli ampi spazi aperti, la cultura culinaria e musicale, mentre il podio per le migliori 10 regioni se l’è aggiudicato il percorso ciclabile Trans Dinarica nei Balcani occidentali, tra siti Unesco, parchi nazionali e villaggi di otto Paesi.



Unica destinazione italiana in classifica è la Toscana, al terzo posto, celebrata per lo slow life, i recenti ritrovamenti etruschi a San Casciano e l’anniversario di Cosimo I dei Medici.



Numero uno tra le città è Nairobi con i suoi luoghi d’arte e cultura e i ristoranti ispirati alla cucina locale. Primo in Best Value è il Midwest, negli Stati Uniti, mentre la destinazione più sostenibile è la Spagna, in virtù dell’impegno nell’incentivare i viaggi fuori stagione, ampliare le energie rinnovabili e l’interesse per mete meno conosciute. L’intera guida invita a visitare le aree meno note di destinazioni più o meno battute, come il Messico, l’Uzbekistan, il Donegal e Kangaroo Island. E.C.