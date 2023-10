Giamaica, l'andamento positivo spinge gli investimenti alberghieri

Tra il 1 luglio e il 30 settembre la Giamaica ha totalizzato poco meno di 700mila arrivi, con un aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

I ricavi del trimestre, cone riporta Le Quotidien du Tourisme, hanno anche mostrato una tendenza al rialzo, raggiungendo un aumento sostanziale del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questa performance ha segnato il decimo trimestre consecutivo in crescita costante.

Sull’onda di questi dati, lo sviluppo alberghiero ha registrato un’accelerazione. Si prevede che nei prossimi 2-5 anni si aggiungeranno circa 8mila nuove camere. E in generale, nei prossimi 5-10 anni, i progetti di investimento raddoppieranno il numero di camere in arrivo.



Già nel maggio 2023 Sandals Resorts ha inaugurato il Sandals Dunns a Ocho Rios. Il prossimo novembre l’Hideaway at Royalton Blue Waters – An Autograph Collection – aprirà a Montego Bay, così come a dicembre l’hotel39 sulla Hip Strip di Montego Bay.



Le prossime aperture programmate nel 2024 sono la prima fase del progetto del Princess Hotel vicino a Negril (febbraio), alla quale dovrebbe seguire una seconda parte prevista ad aprile. Infine, il RiuPalace Aquarelle dovrebbe essere inaugurato a Falmouth nel maggio 2024.