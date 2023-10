di Amina D'Addario

Incentivi per i voli, raddoppio del budget per le operazioni di co-marketing e, a breve, la messa a punto di un pacchetto di sgravi fiscali per sostenere gli investimenti nel settore alberghiero. Sono queste le misure annunciate dal ministro del Turismo e delle Antichità egiziane, Ahmed Eissa, ieri a Roma per portare un messaggio chiaro dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente: l’Egitto è un Paese sicuro e farà il possibile per supportare la filiera turistica in questa fase delicata.



“Avevamo deciso di ridurre gli incentivi, ma - ha spiegato ieri all’ambasciata d’Egitto di Villa Ada - abbiamo scelto di mantenerli e aggiungere un pacchetto di quattro mesi per i voli su Sharm el Shiekh. Abbiamo poi raddoppiato il budget per le campagne di co-marketing e i programmi di familiarizzazione per gli operatori europei, perché é proprio in questo momento che i nostri partner si aspettano supporto per continuare a impegnarsi nel prodotto Egitto.”



Obiettivi confermati

Intanto rimangono confermati gli obiettivi indicati lo scorso giugno dal ministro in visita a Roma: “Crediamo che l’Egitto sia ancora in grado di accogliere più di un milione di italiani nel 2024, il 20% in più rispetto all’anno in corso. Il nostro obiettivo è governare e regolamentare questo settore che sta crescendo a un ritmo del 30% annuo e adeguare le infrastrutture”.



Nuovi interventi

Eissa ha quindi sottolineato che il 22% del Pil egiziano é ora destinato alla realizzazione e all’adeguamento di infrastrutture: “Abbiamo costruito lo Sphinx Airport che è a venti minuti dalle piramidi e dal Grand Egyptian Museum. Inoltre stiamo unendo il Mar Rosso con Luxor e Assuan attraverso una linea ferroviaria ad alta velocità. Nei prossimi mesi annunceremo anche nuovi incentivi per chi investe nel settore ricettivo per la creazione di ulteriori 200mila camere entro il 2028”.