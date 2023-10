Le destinazioni meno visitate del mondo secondo l'Unwto

Una classifica insolita ma che non manca di stupire. E soprattutto di far scoprire destinazioni in cui, con ogni probabilità, non ci si è mai recati.

L'Unwto ha stilato l'elenco dei Paesi meno visitati del mondo. Che, di conseguenza, sono anche i più incontaminati. Per alcune di queste, come riporta tg24.sky.it, i visitatori sono meno di 5mila l'anno.



La top ten delle mete con meno visitatori l'anno vede al decimo posto Guinea-Bissau, con 52mila turisti l'anno. Seguono le Comore, con 45mila visitatori, al nono posto. São Tomé e Príncipe (ottavo posto) ospitano 34.900 visitatori all'anno, mentre le Isole Salomone, al settimo, 29mila. L'isola caraibica di Montserrat si ferma a 19.300 turisti e si piazza al sesto posto, preceduta dalla Micronesia, a quota 18mila (quinto posto). Al quarto posto si trova Kiribati, isola tra l'Australia e le Hawai, con soli 12mila visitatori l'anno.



Il podio si chiude con Niue, isola del pacifico meridionale, che si limita a 10mila visitatori. Al secondo posto i 29 atolli delle isole Marshall, con appena 6.100 turisti l'anno. Al primo posto, con appena 3.700 arrivi ogni 12 mesi, Tuvalu, mille chilometri a Nord delle Isole Fiji: è questo il Paese che conquista il titolo di meno visitato al mondo.