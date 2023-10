Cinque pilastri per sostenere la crescita e lo sviluppo del turismo negli anni a venire. È stato questo il messaggio fondamentale che è arrivato dall’ultima assemblea dell’Unwto riunita nei giorni scorsi a Samarcanda, in Uzbekistan.

A lanciarlo il segretario generale dell’Unwto Zurab Pololikashvili, che ha sottoposto all’assemblea la sua roadmap verso il 2030, per una trasformazione a lungo termine del settore.



Cinque, quindi, le strategie sulle quali l’Unwto lavorerà insieme ai suoi partner: aumentare l’innovazione e la trasformazione digitale, investire nelle persone con particolare attenzione al capitale umano, all’istruzione e al lavoro, promuovere gli investimenti, i finanziamenti e l’imprenditorialità, promuovere una transizione sostenibile e verde nel turismo, migliorare la competitività e la resilienza attraverso statistiche, informazioni di mercato e sviluppo dei prodotti.



“Questa Assemblea Generale rappresenta un momento chiave per noi come organizzazione e per il turismo come settore – ha detto Pololikashvili -. Abbiamo superato la tempesta della pandemia e ora abbiamo l’opportunità di realizzare la trasformazione a lungo termine del settore e lasciare una vera eredità per il turismo globale”.