Versailles nuovamente evacuata: è la quarta volta in una settimana

Nel pomeriggio di oggi la Reggia di Versailles è stata nuovamente evacuata dalle autorità per un allarme riguardante la sicurezza. Dopo aver accompagnato tutti gli ospiti all'uscita, la Reggia è stata chiusa.

Si tratta della quarta volta in 6 giorni, come ricorda tgcom24, in cui Versailles è stata chiusa, sempre per i medesimi motivi. Dopo lo scoppio della guerra in Medioriente, infatti, l'allerta in Francia è tornata ai massimi livelli.



Solo nella giornata di ieri, oltre alla Reggia, erano stati evacuati anche 15 aeroporti in tutta la Francia. Anche questa mattina è stata bloccata l'attività in alcune aerostazioni tra cui quelle di Lille, Nantes, Bordeaux e Montpellier, già sottoposte a stop nella giornata di ieri.