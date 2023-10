di Gaia Guarino

Si è aperta ufficialmente la Brand Usa Travel Week Uk & Europe 2023, il consueto appuntamento annuale per fare il punto sul presente e sul futuro della destinazione.

Trascorso un 2022 di ripresa nonostante alcune criticità come l’inflazione e l’instabilità geopolitica, il 2023 rappresenta per gli Stati Uniti un anno di avvicinamento ai risultati del 2019. “Viaggiare è divenuto una priorità e il nostro Paese offre tanti prodotti diversi”, spiega Chris Thompson (nella foto), presidente e ceo di Brand Usa.



Stando alle cifre del Tourism Economics, Thompson evidenzia come quest’anno gli States recupereranno l’84% di visitatori del 2019, con un quasi pieno pareggio nel 2024 (99%) e un netto sorpasso nel 2025 (110%) e nel 2026 (116%).



Guardando nello specifico ai mercati europei, quest’anno sono tornati a viaggiare verso gli Usa l’83% dei turisti di quattro anni fa, ma già nel 2025 questo dato toccherà quota 106%. “Oggi le persone vogliono vivere esperienze autentiche. Si viaggia mossi da scopi specifici, come per esempio lo sport o la volontà di scoprire le comunità locali. E in questa direzione, la nostra missione è fornire sempre nuove motivazioni per cui venire negli Stati Uniti”.