“Israele c’è”. Questo il messaggio lanciato a Rimini dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia, presente col proprio stand in tutti e tre i giorni di TTG Travel Experience.

Nonostante la crisi in corso in Medioriente e la contrapposizioni createsi nel dibattito pubblico, la rappresentanza del Paese non ha abbandonato il campo, proprio come nessun viaggiatore è stato lasciato a sé fra i confini nazionali.



A fronte delle tante domande e incertezze manifestate dal pubblico, la squadra guidata da Mariagrazia Falcone è riuscita a fornire ogni tipo d’informazione, ricordando che Israele sarà sempre pronto ad aprire la via a chi continua a credere in un futuro di pace. A.C.



Nella foto, da sinistra, il presidente IEG Maurizio Ermeti con Mariagrazia Falcone e Pietro de Arena