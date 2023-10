Botticcelli, Thailandia: “Quest’anno supereremo i 180mila arrivi dall’Italia”

"Ha resistito nei mesi più bui della pandemia e non ha mai smesso di avere fiducia malgrado una ripresa lenta e incostante. Ora il direttore marketing Italia dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, Sandro Botticelli, comincia a tirare il fiato. “Nel 2023 siamo pienamente in target. Avevamo preventivato di raggiungere i 170mila arrivi dal mercato italiano, invece supereremo le 180mila unità. Siamo al 62 per cento dei numeri pre-Covid. Rispetto agli obiettivi iniziali possiamo ritenere che il trend sia positivo, oltretutto con una capacità aerea che ancora per quest’anno non supera il 60 per cento di quella del 2019...”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)