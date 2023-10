"La magia può manifestarsi ovunque e all’improvviso, anche in una qualunque via non distante dalla Stazione Centrale di Milano. L’incanto di Disneyland Paris trova così la sua dimensione nel capoluogo lombardo: varcata la soglia della The Walt Disney Company Italia, accolti da un sorridente Mickey Mouse, il viaggio di TTG People - la rubrica di TTG Italia che racconta ‘il dietro le quinte’ del turismo - inizia quando, usciti dall’ascensore e giunti al quarto piano, ci si ritrova negli uffici di Disneyland Paris Italia.

Basta guardarsi intorno e buttare l’occhio tra le scrivanie dell’open space di questa divisione per sentirsi subito parte di quel mondo che appartiene all’infanzia di tutti noi e che oggi è diventato il cuore di uno dei brand più noti al mondo. “Qui al quarto piano è come entrare nella magia del Parco - racconta Monica Astuti, country head Disneyland Paris Italia -. Nei nostri uffici ci occupiamo di..." (continua a leggere nella digital edition di TTG Magazine)