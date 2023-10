Bali: la tassa di ingresso debutterà il giorno di San Valentino

Debutterà il giorno di San Valentino la tassa turistica messa in pista dal governo di Bali. A partire dal 14 febbraio 2024 tutti i cittadini stranieri che arriveranno nel Paese saranno sottoposti al pagamento di una tariffa pari a 10 dollari, che verrà richiesta anche per i bambini.

Negli aeroporti verranno allestiti sportelli di pagamento in contanti o con carta di credito, ma si sta lavorando per creare un sistema di pagamento anticipato online che potrebbe debuttare prima dell’entrata in vigore del provvedimento.



I fondi raccolti dalla tassa turistica di Bali andranno a progetti di infrastrutture ambientali e turistiche.