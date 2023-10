Baleari, pugno duro contro gli affitti abusivi

Il tema degli affitti brevi e della regolamentazione del settore non è oggetto di dibattito solo in Italia. Anche le Isole Baleari e la Comunità Valenciana hanno annunciato misure in questo ambito.

Nello specifico, l'arcipelago spagnolo ha annunciato un rafforzamento dei controlli contro gli affitti turistici abusivi.



Secondo il ministro del turismo Nuria Montes il problema "è cresciuto in modo allarmante negli ultimi anni", con ricadute sia sulla vita quotidiana dei cittadini che sull'economica.



Il ministro dell'Edilizia delle Isole Baleari, Marta Vidal, ha precisato che secondo le stime ci potrebbero essere perfino 9 immobili affittati abusivamente per ciascuno commercializzato regolarmente.