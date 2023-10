Ras Al Khaimah incontra le agenzie italiane a TTG Travel Experience

Ras Al Khaimah Tourism Development Authority fa tappa alla 60esima edizione di TTG Travel Experience, forte dei risultati record registrati nel primo semestre 2023. L’Emirato – che nel quartiere fieristico di Rimini accoglierà il mercato al Padiglione C1, stand 228 – ha infatti registrato nel periodo compreso tra gennaio e giugno 600.000 viaggiatori internazionali, per un incremento totale del 14,8% rispetto al primo semestre 2022, contribuendo a raggiungere l'obiettivo di 3 milioni di passeggeri entro il 2030.



Durante la manifestazione - giovedì 12 ottobre alle 10:30, presso la sala Ravezzi 1 -, l’ente terrà una presentazione per il travel trade italiano, in collaborazione con Air Arabia, che dallo scorso 7 dicembre collega Milano Bergamo con Sharjah, uno dei sette mirati e più vicino a Ras Al Khaimah. Special guest dell'evento Fabrizio Nonis, giornalista, esperto gastronomo e conduttore di molte trasmissioni televisive su Rai, Sky, Warner Bros. Discovery che racconterà la sua esperienza in prima persona nell’Emirato. In occasione di questo evento sarà inoltre presentato il primo corso di training online in italiano che permetterà agli agenti di viaggi di approfondire la conoscenza dell’Emirato per diventare veri esperti della destinazione.