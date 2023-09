Israele si promuove nel mondo: parte la nuova campagna

‘Israele può portarti ovunque’. Così recita la nuova campagna di promozione internazionale del Ministero del Turismo israeliano, lanciata anche in Italia.

L’iniziativa promozionale si rivolge a tutto il mondo e si pone l’obiettivo di raggiungere oltre 70 milioni di potenziali viaggiatori.



Realizzata con un investimento di 2,7 milioni di euro, sarà declinata esclusivamente online con video ritmati e di grande appeal che giocano sull’effetto ‘Fomo’ (Fear of Missing Out), simulando la ricerca di un viaggio online che, indipendentemente dalla chiave utilizzata, vede nella scelta di Israele come meta ideale per poter vivete ogni tipo di esperienza.



Il claim finale ‘Smetti di cercare. Inizia a viaggiare’ riprende esortazioni come ‘Don’t get Fomo. Get a ticket now’.



“Siamo davvero orgogliosi di questa campagna e di questo nuovo modo di comunicare la destinazione il cui lancio in Italia viene a coincidere con la Giornata Mondiale del Turismo” ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano.