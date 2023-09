Usa, il travel teme lo shutdown: “Costerebbe al settore 140 milioni di dollari al giorno”

Mentre i leader del Senato Usa lavorano a un accordo per evitare un nuovo shutdown a partire dal primo ottobre, aumentano i timori dell’industria dei viaggi sulle ripercussioni di una possibile chiusura delle attività governative federali.

Secondo Us Travel lo shutdown, riporta Travel Weekly, costerebbe al settore 140 milioni di dollari al giorno. Il ceo Geoff Freeman ha dichiarato: “Questa situazione completamente evitabile minaccia i mezzi di sussistenza e l’occupazione in tutta l’economia degli Stati Uniti. Alla fine, i viaggiatori, le imprese e i lavoratori pagheranno il prezzo se i legislatori non riusciranno a promulgare un disegno di legge sui finanziamenti tampone”.



Anche il trasporto aereo si dice fortemente preoccupato. Il taglio della spesa federale, conseguente a un’eventuale shutdown, avrebbe soprattutto ricadute sul piano della formazione e dell’inserimento di nuovi controllori di volo, causando cancellazioni e ritardi negli aeroporti, secondo il Segretario di Stato ai Trasporti Pete Buttigieg, riporta simpleflying.com.