Usa, causa contro Amazon per “condotta monopolistica”

Guai in vista per Amazon negli Stati Uniti. La Federal Trade Commission (autorità Usa per la concorrenza) e i procuratori generali di 17 Stati hanno presentato una denuncia contro il colosso di Jeff Bezos per “condotta monopolistica”.



L’accusa mossa all’azienda sarebbe infatti quella di aver instaurato un regime monopolistico nel campo della vendita al dettaglio, abusando della sua posizione ai danni della concorrenza, riporta lastampa.it.

Per la prima volta il big dell’e-commerce viene messo in discussione sul mercato Usa. “Amazon è un monopolista e sta sfruttando i suoi monopoli in modo che acquirenti e venditori paghino di più per un servizio peggiore”, ha dichiarato il presidente della Ftc, Lina Khan, motivando la citazione in giudizio.



Accuse che Amazon ha subito rimandato al mittente definendo la causa “sbagliata” e promettendo di farlo “presente in tribunale. Se l’azione avesse successo - ha fatto sapere l’azienda -, il risultato sarebbero meno prodotti sul mercato, prezzi più alti e consegne più lente”.