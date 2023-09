Caribbean Tourism Organization: ecco le sfide per i Paesi dell'area

"Nonostante il boom degli arrivi di visitatori in diverse destinazioni, le nazioni dei Caraibi si trovano ad affrontare nuove sfide per sostenere la ripresa turistica, ancora a 'macchia di leopardo'.

A sostenerlo è Dona Regis-Prosper, neo segretario generale e ceo della Caribbean Tourism Organization. Regis-Prosper, la cui esperienza include incarichi come amministratore delegato e direttore presso le autorità aeroportuali e portuali di diverse nazioni dei Caraibi, è stata nominata ceo del Cto lo scorso luglio. Il nuovo ceo ha evidenziato come il Cto si stia muovendo lungo diverse direttrici: sostegno agli investimenti messi in atto sull'area dai gruppi turistici internazionali; focus sullo sviluppo del trasporto aereo regionale; impegno in direzione di progetti che favoriscano lo sviluppo sostenibile delle destinazioni della regione; studio di soluzioni per migliorare la risposta alle condizioni meteorologiche estreme...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)