La scoperta ‘sensoriale’ di Malta: parte la nuova campagna ‘Explore More…’

‘Explore More…’. Questo il claim della nuova campagna di promozione messa a punto da VisitMalta per invitare i visitatori ad approfondire la scoperta ‘sensoriale’ dell’arcipelago maltese.

Per adattarsi alla personalità di ogni turista, il brand VisitMalta viene presentato in maniera eclettica, ogni volta diverso pur restando sempre fedele alle radici del luogo.



Una campagna in inglese

La campagna è riportata in Italia nella sua versione originale in inglese, con l’intento di evidenziare le origini British del territorio e far percepire l’arcobaleno di etnie che la popolano.



Per raccontare le isole, VisitMalta, attraverso immagini e affiancando al claim un ventaglio di parole scelte accuratamente (soul, energy, legends, vibes, horizons, calm, beauty, culture, thrill, flavours) fa luce sulla ricchezza dell’offerta e delle esperienze da vivere all’insegna del wellbeing (passeggiate tra natura e cultura, sport di mare e di terra, esperienze gastronomiche con i local, fine dining, borghi e city break).



La nuova campagna fa, inoltre, leva sui cinque sensi, cercando di provocare una risposta profonda e viscerale nell’osservatore, nonché suscitando il desiderio di vedere, odorare, assaggiare, toccare, sentire e “percepire” Malta, ogni volta in un modo nuovo ed unico.



La campagna è pensata per essere diffusa su ogni tipo di media, dai social, alle riviste e fino alla Realtà Aumentata.



“Ci piace immaginare questa campagna come un pifferaio magico che invoglia il pubblico ad interessarsi a Malta, suscitando il desiderio di approfondire la conoscenza della destinazione - spiega Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Lo scopo è anche quello di far comprendere al viaggiatore che il rapporto con Malta, anche se si è alla prima visita, è sempre personale e unico. E lo è già a partire dal momento in cui si sceglie l’arcipelago per le proprie vacanze e si decide il contenuto del viaggio, personalizzandolo ogni volta sugli interessi e i desideri di ciascuno. Malta è un connubio perfetto di esperienze e opportunità pressocché infinite e a portata di mano, per chi è pronto a lasciarsi andare all’esplorazione, sempre fatta nei tempi e nei modi scelti dal singolo viaggiatore, riuscendo così a creare ricordi di qualità”.



Sul mercato italiano, VisitMalta Italia declinerà la campagna a seconda del target di riferimento. “La nostra sfida è sempre quella di trovare una nuova chiave per esplorare, raccontare e descrivere la destinazione per attrarre nuove nicchie di mercato e sorprendere la clientela con nuovi concetti e idee di viaggio” conclude Tamasi.