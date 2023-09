Ancora un rinvio per l'ingresso in scena dell'Etias: sarà operativo dal 2025

Arriva un nuovo rinvio per l’Etias, il nuovo sistema che verrà adottato dall’Unione europea per registrare i viaggiatori in entrata dai Paesi extra Ue. Il visto elettronico, che funzionerà in maniera similare all’Esta statunitense, secondo le ultime informazioni, non sarà operativo prima del 2025.

Secondo quanto riportato da Travelpulse si tratterebbe del terzo rinvio dal suo primo annuncio e, secondo quanto trapela da Bruxelles, potrebbe anche non essere l’ultimo. Tra l’altro l’Etias non sarebbe l'unico sistema ad essere messo in attesa. Anche il sistema di ingressi/uscite (Ees), un sistema di sicurezza delle frontiere che traccia i visitatori nei paesi dell'Unione europea e li registra, dovrebbe essere posticipato, in questo caso a fine 2024. Entrambi i sistemi sono collegati tra loro e l'Etias non può funzionare correttamente senza l'Ees.