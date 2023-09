La Thailandia a TTG Travel Experience promuove la sua unicità

La Thailandia da vivere in tutte le stagioni è l’immagine con cui il Paese ha deciso di presentarsi al trade italiano partecipando TTG Travel Experience che si svolgerà a Rimini dall’11 al 13 ottobre.

A rappresentare il Paese del sorriso lo staff della sede italiana guidato dalla sua direttrice, Nanthasiri Ronnasiri (nella foto). “La Thailandia ha avuto sempre un ottimo riscontro nelle precedenti partecipazioni sia da parte dei tour operator – spiega Ronnasiri – che degli operatori. Il nostro proposito è quindi lavorare per confermarci sempre più meta turistica d’eccellenza per il mercato italiano da promuovere in ogni suo aspetto. TTG Travel Experience ci permette di focalizzare il lavoro per consolidare e avviare nuove collaborazioni.”



Lo spazio dedicato alla Thailandia vedrà la presenza di co-espositori strategici: Never Ending Asia, Siam Holiday & Leisure, Asco Travel, Siam Dragon, Easy Smile, Asian Trail, Vera Thailandia, Thai Airways.