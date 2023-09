Slovenia, focus sull'inverno a Lubiana a TTG Travel Experience

Sarà Lubiana, molto richiesta dal pubblico italiano durante le atmosfere natalizie, la protagonista dello stand della Slovenia a TTG Travel Experience. “L’idea è che lo stand sloveno possa regalare un assaggio dell’atmosfera natalizia a Lubiana - spiega Aljoša Ota (nella foto), direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo -, meta ideale per gli amanti dei mercatini e degli spettacoli di luce. Anche quest’anno ci aspettiamo molto dalla stagione invernale, che vedrà le strade della capitale riempirsi di vita, tra un tour in battello sulla Ljubljanica e un desiderio espresso sotto l’albero di Piazza Prešeren”.

Il turismo e l'inclusione

Tra le novità che saranno presentate in fiera l’iniziativa di Visit Ljubljana, portale dell’Ente del Turismo della capitale slovena, che ha implementato negli ultimi mesi un sistema di categorizzazione basato sull’accessibilità di attrazioni turistiche, ristoranti, hotel, istituzioni culturali, impianti sportivi e altre strutture. Visitando il portale le persone interessate potranno ottenere importanti informazioni su quali realtà siano meglio attrezzate nell’accoglienza di persone con bisogni speciali.



Il nuovo volo

Sul fronte dei collegamenti aerei spicca, invece, il nuovo volo diretto di Ita Airways da Linate a Trieste che, spiega Ota, “renderà più agevoli gli arrivi in Slovenia non solo per i turisti provenienti dal nord-ovest - precisa Ota - ma anche, se non soprattutto, per quanti arrivano dal resto d’Italia e d’Europa, che avranno in Milano uno scalo strategico per raggiungere Trieste e, da qui, la vicina Slovenia”.



Insieme alla delegazione dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia lo stand della Slovenia in fiera accoglierà 24 tra aziende e operatori, albergatori, istituti termali, enti di promozione territoriale e singole attrazioni turistiche.