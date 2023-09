Unwto: turismo in recupero, passeggeri mondiali all’84% rispetto al 2019

Prosegue la ripresa del turismo. Nei primi 7 mesi del 2023 i passeggeri a livello mondiale sono arrivati all'84% rispertto ai volumi del 2019, stando ai dati dell'Unwto.

Nel dettaglio, come ripreso da hosteltur.com, si registrano 700 milioni di viaggiatori, ovvero il 43% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A guidare il recupero sono Medio Oriente, Europa e Africa.



In base ai dati aggiornati la previsione è che si arrivi alla fine dell'anno con un recupero compreso tra l'80 e il 95% dei livelli pre-covid.



Luglio è stato il mese più trafficato e ha visto concentrarsi il 20% del totale dei flussi del periodo gennaio-luglio.



La crescita ha coinvolto tutte le aree del mondo, con una grossa spinta per la domanda di viaggi internazionali.