Giamaica, è l’anno dei record: attesi 2,9 milioni di arrivi

L'autunno della Giamaica si prospetta positivo. Lo dichiara Edmund Bartlett, ministro del Turismo giamaicano, che per il periodo settembre-dicembre parla di un outlook molto soddisfacente per ciò che concerne gli arrivi.

A trainare il settore sono soprattutto gli Stati Uniti, che oggi incidono sul totale per il 74%, favoriti anche dall'ottima connettività aerea.



Complessivamente, comunque, nel 2023 il Paese caraibico sta tagliando traguardi importanti superando il 2019 con un +5% sul numero di visitatori: l'anno si potrebbe chiudere, infatti, con 2,9 milioni di arrivi che si tradurrebbero in 200mila turisti in più rispetto a 4 anni fa e in un +22% sui ricavi della travel industry.



Rilevante per la Giamaica è altresì il mondo delle crociere che, secondo Bartlett, tornerà ai livelli del 2019 entro la fine del 2024 visto che attualmente è ancora a un -23%.



Infine, come riporta traveldailynews.com, da sottolineare è pure lo sviluppo di nuovi progetti alberghieri con il ricettivo pronto ad ampliare la propria offerta grazie a 5mila nuove camere. G.G.