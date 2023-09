Cook Islands, al via il nuovo sito corporate

Cook Islands implementa gli strumenti per dialogare con il mondo trade. È online il sito nuovo sito corporate, un collettore di contenuti e strumenti utili a tutti gli operatori del settore dai tour operator agli agenti di viaggi ai media.

Il sito è suddiviso in sezioni che facilitano il reperimento delle informazioni: la prima è Trade & Media e dispone di risorse utili per la vendita, la formazione di agenti di viaggio e staff booking all’interno dei tour operator tra cui brochure in lingua italiana, presentazioni in power point e l’illustrazione del programma di familiarizzazione. In rilievo, il Cook Islands Specialist Program, il training online destinato agli operatori del settore che vogliono approfondire e certificare la propria conoscenza sulla destinazione.



Nella sezione Market reports gli agenti di viaggi troveranno statistiche ed analisi su arrivi, social media activity, previsioni, destination development strategy, mentre l’area Market Insights pubblica gli esiti dei censimenti dei flussi turistici fungendo da indicatore rispetto alla provenienza e alla tipologia del visitatore della Polinesia neozelandese.



L’ultima sezione è riservata al programma di certificazione qualità – Cook Islands Quality Assured – che certifica la qualità di un prodotto turistico secondo una serie di standard e linee guida stabiliti sulla base del manifesto 'Politica del turismo sostenibile e obiettivi quadro delle Isole Cook' e con i criteri del 'Global Sustainable Tourism Council'. La lista delle strutture e dei servizi turistici certificati è consultabile nella stessa pagina.



Intanto, in Italia ad ottobre verrà lanciato il numero 0 della newsletter delle Cook Islands, appuntamento quadrimestrale di aggiornamento che proporrà contenuti freschi e seguirà anche nella veste grafica le linee guida della nuova brand identity incentrata sul turismo responsabile e rigenerativo.