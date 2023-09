Il road trip in Europa a caccia di Ufo: c’è anche Firenze

Dopo il clamoroso convegno al Congresso del Messico di qualche giorno fa in cui sono stati mostrati i presunti corpi mummificati di alcuni ‘alieni’, è di nuovo Ufo-mania nel mondo e tutti sono a caccia di avvistamenti.

Arriva così la proposta di un road trip per l’Europa nei siti dove ci sono maggiori possibilità di incontrare gli alieni. La lancia Stressfreecarrental.com, che invita a noleggiare l’auto per un tour in 8 tappe in diversi Paesi del Vecchio Continente dove già si sono realizzati avvistamenti.



Si parte dal Belgio, dove tra il 1989 e il 1990 sono stati segnalati una serie di avvistamenti di Ufo trangolari per proseguire poi verso la Svizzera, dove a Schmidrüti e Berg Rumlikon negli anni ’70 un cittadino affermò di essere stato in contatto con gli alieni dell'ammasso stellare delle Pleiadi. Tappa successiva in Francia, a Trans-en-Provence, dove nel 1981 un Ufo pare aver lasciato residui bruciati su un campo, e poi si arriva in Italia, a Firenze, dove nell'ottobre del 1954 una partita della Fiorentina fu interrotta da misteriosi Ufo che aleggiavano sopra lo stadio Artemio Franchi.



Il viaggio prosegue in Albania, dove nel 2006 nel villaggio di Roskovec, i residenti affermarono che un Ufo era atterrato nella loro città e poi in Romania, che nel febbraio di quest’anno ha fatto decollare i jet militari dopo che le autorità avevano avvistato oggetti misteriosi nei cieli.



Ultime due tappe la Polonia, dove un disco volante è stato avvistato da un ciclista, che è anche riuscito a scattare una foto all’oggetto nella città di Jastrowo e la Germania, dove a Norimberga si è verificato un primo massiccio avvistamento di Ufo nel lontano 1561.



Se non siamo soli nell’Universo, ai più audaci potrebbe capitare qualche incontro ravvicinato del terzo tipo.