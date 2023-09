Record di visitatori per lo Stato di New York

Mai così tanti turisti per lo Stato di New York come nel 2022. Lo scorso anno infatti l'area è arrivata a ospitare un totale di 291,5 milioni di visitatori, per una spesa diretta pari a 78,6 miliardi di dollari.

Come riporta travelmole.com il recupero post pandemico della destinazione ha consentito un balzo che ha fatto sorpassare i risultati del 2019 (anno del precedente record).



L'impatto complessivo del turismo ha raggiunto i 123 miliardi di dollari, ovvero il 4% in più rispetto ai 117,6 miliardi dell'ultimo anno prima del Covid.