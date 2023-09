Costa Rica: esteso a 6 mesi l’accesso senza visto per i turisti

Il Costa Rica amplia i giorni di possibile permanenza nel Paese per motivi turistici senza necessità di richiedere il visto.

Lo Stato, dallo scorso 8 settembre, consente ai turisti di accedere e di rimanere nel Paese per 180 giorni senza bisogno di richiedere il visto, dice visanews.com. Per beneficiare di questa esenzione, i viaggiatori devono avere un passaporto valido e un biglietto di uscita che attesti che lasceranno il Paese entro 6 mesi.



Il permesso d'ingresso concesso ai visitatori provenienti dai 58 Paesi interessati da questa misura è limitato a scopi turistici o commerciali e non consente il soggiorno permanente o il lavoro retribuito in Costa Rica.