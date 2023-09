Finlandia, la felicità ora è in versione digitale

La Finlandia sa qual è il segreto della felicità. A giugno la regione dei laghi finlandese ha ospitato la prima Masterclass sulla felicità e l’ampio successo dell’iniziativa, che ha ricevuto oltre 150mila richieste di partecipazione, ha spinto Visit Finland a renderla accessibile online a chiunque.

"Con la Masterclass vogliamo dare a tutti una base da cui partire per costruire la propria felicità - commenta Heli Jimenez, Senior Director, International Marketing & PR di Business Finland -. Essere felici non è una capacità mistica innata, ma piuttosto un approccio alla vita che si può sempre apprendere. E, proprio perché non esiste un percorso univoco per tutti, grazie a questa iniziativa ogni partecipante potrà trovare il proprio finlandese interiore".



Video lezioni

La Masterclass sulla felicità è disponibile gratuitamente su findyourinnerfinn.com a partire da oggi, con video lezioni verticali su quattro temi principali tenute da coach esperti del settore. Le sessioni sono concepite per consentire ai partecipanti di scoprire e sperimentare lo stile di vita che rende le persone così felici in Finlandia, fornendo indicazioni pratiche da adottare nella vita quotidiana. Ciascun partecipante riceverà il Certificate of Happiness.



Tra i consigli per ritrovae la felicità l'immersione nel design finlandese esplorando il Design Museum, l’andare nei boschi alla ricerca dei frutti della natura, l’esperienza della sauna e la scoperta dei parchi nazionali.