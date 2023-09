Israele non rallenta la corsa sul mercato italiano, il sesto per arrivi internazionali a livello mondiale. A confermarlo è Kalanit Goren (nella foto), consigliere per gli Affari Turistici dell’ambasciata d'Israele e direttrice ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia, che durante una serata di presentazione del Paese ha posto l’accento sugli importanti progetti in via di sviluppo.

“Israele non si ferma mai – ha spiegato la manager -. Fra le ultime novità la metropolitana che collega l’aeroporto al centro di Tel Aviv in 15 minuti, arrivando fino a Jaffa. E il nuovo Museo della Torre di Davide, completamente rinnovato”.

Sul fronte del mercato italiano, l’obiettivo 2023 è quello di avvicinarsi ai numeri del 2019, quando circa 190mila italiani visitarono il Paese.

Le premesse sono buone, grazie anche a circa 100 voli settimanali a disposizione: ”Autunno e inverno sono periodi ideali per organizzare un viaggio in Israele. Clima mite, vicinanza all’Italia e attrazioni diversissime fra loro consentono di organizzare una vacanza davvero per tutti”.



Proprio per spingere sui plus della des5tinazione, la direttrice e il suo staff, insieme a dieci co espositori – sette dmc, El Al e due catene alberghiere – attendono agenzie e operatori del settore turistico a Rimini in occasione di TTG Travel Experience: “Siamo presenti da 40 anni alla manifestazione, nella quale crediamo fortemente. Si tratta del principale punto di riferimento italiano per creare opportunità e per condividere progetti e novità per il 2024. Aspettiamo gli adv al nostro stand, del quale quest’anno ho curato personalmente il design”. I.C.