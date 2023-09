Armenia, mercato italiano al centro dello sviluppo

Tourism Committee of Armenia intensifica le attività di promozione sul mercato italiano.

Fra le ultime iniziative, due eventi dedicati al trade in programma all’Nh Collection Roma Palazzo dei Cinquecento mercoledì 27 settembre e all'hotel Nh Collection Milano President giovedì 28 settembre.



I due appuntamenti saranno l’occasione per scoprire la destinazione grazie all’intervento di Sisian Boghossian, direttrice del Tourism Committee of Armenia, e di immergersi nei sapori armeni con aperitivo e cena a base di vini e altre specialità armene.



Da inizio anno l’Armenia è raggiungibile dall’Italia con voli diretti WizzAir da Milano, Roma e Venezia e di Flyone Armenia da Milano, che si aggiungono ai collegamenti con scalo di altre compagnie aeree.



Nel periodo gennaio - luglio 2023 i visitatori italiani sono stati oltre 6mila, con un incremento di circa il 229% rispetto al corrispondente periodo del 2022. Numeri che confermano la tendenza positiva iniziata con la ripresa dei viaggi nel 2021 e le enormi potenzialità di sviluppo del mercato italiano, che nel 2019 arrivò a sfiorare i 12mila arrivi.



Con l’obiettivo di rilanciare il turismo dall'Italia, lo scorso marzo l’ente del turismo armeno ha partecipato all'evento che si è svolto a Venezia, organizzato dall'Aeroporto Marco Polo di Venezia in collaborazione con WizzAir, durante il quale Sisian Boghossian ha evidenziato i plus della destinazione e dei voli diretti per Yerevan.



Dichiara Sisian Boghossian: “Il Tourism Committtee of Armenia rimane fermo nel suo impegno volto a espandere la presenza dell'Armenia nel panorama turistico globale e i recenti risultati nel mercato italiano indicano che la scelta strategica di coinvolgere trade e stampa va nella giusta direzione".