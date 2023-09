Gli hotel del Marocco mantengono la loro operatività

Dopo il devastante terremoto che ha colpito il Marocco venerdì scorso, gli hotel di Marrakech e di altre parti del Paese iniziano a dare notizie sulla loro operatività.

In una dichiarazione su Facebook, il Mandarin Oriental Marrakech ha affermato che i suoi ospiti e dipendenti sono al sicuro e che il resort continua a funzionare come al solito. Così l’Hotel Marrakech e il Fairmont Royal Palm Marrakech, come pure il famosissimo La Mamounia (nella foto), che sui social ringrazia i clienti di tutto il mondo che hanno fatto pervenire la loro vicinanza e il loro sostegno.



Anche l’Oberoi Marrakech, si legge su Travel Weekly, afferma di non aver subito danni e di proseguire regolarmente con in suoi servizi, mentre il Sofitel Marrakech ha annunciato su Facebook che sta attualmente raccogliendo materiale di primo soccorso e sta lavorando per distribuirlo in collaborazione con associazioni che sono attualmente attive nelle zone più colpite.



Le catene Barceló Hotel Group e Riu Hotels & Resorts, che hanno rispettivamente sette e sei strutture nel Paese hanno confermato a Hosteltur che mantengono la loro operatività, anche se alcuni hotel a marchio Riu hanno subito danni minori, che non impediscono di continuare ad ospitare i clienti.