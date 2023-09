Terremoto in Marocco, Cristiano Ronaldo apre il suo hotel di Marrakesh agli sfollati

Il Pestana CR7 Hotel di Marrakesh apre agli sfollati del terremoto. Il campione di calcio e proprietario della catena Pestana Cr7, Cristiano Ronaldo, ha messo a disposizione la sua struttura ai residenti e ai turisti rimasti senza dimora dopo la forte scossa di venerdì scorso.

Come riporta Sky Sport, il calciatore pallone d’oro - noto al pubblico anche per la sua generosità - ha dato disposizioni per trasformare la hall dell’albergo in una vera e propria area di accoglienza per gli sfollati. La hall potrà ospitare così fino a 100 persone.