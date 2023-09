Rio De Janeiro: rilancio della promozione in Italia con il nuovo volo di Ita

di Alberto Caspani

Non solo città, ma Stato. Rio de Janeiro torna a promuoversi in Italia grazie a un nuovo volo diretto e giornaliero Ita Airways, al via il prossimo 29 ottobre da Roma Fiumicino.

“Già dall’arrivo nell'aeroporto Galeão - spiega Gustavo Tutuca, segretario Governo do Estado Rio de Janeiro - gli italiani scopriranno che la nostra metropoli ha allargato i propri confini, sviluppando un’offerta turistica sicura, sostenibile e smart che prolunga i circuiti tradizionali verso la Mata Atlântica: dai centri storici di Teresopolis o Petropolis nella Serra Verde Imperial alle piantagioni di Vassouras nella Vale do Café”.



A supporto dei nuovi obiettivi strategici, in passato fortemente dipendenti dai flussi del carnevale (96% di occupazione alberghiera), lo Stato brasiliano farà leva su importanti eventi di richiamo come Rock in Rio, l’organizzazione dell’expo turistica Abav 2023 e il G20 nel 2024, oltre che sull’inaugurazione del nuovo polo ricettivo di Maraey, dal valore di 2,3 milioni di dollari.