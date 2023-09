Tempesta Daniel in Grecia, gli albergatori di Skiathos: “L’isola è operativa”

Nonostante il forte maltempo della settimana, con la tempesta Daniel che ha spazzato l’Europa meridionale e il Mediterraneo nelel ultime 48 ore portando forti venti e piogge, gli albergatori dell’isola greca di Skiathos inistono sul fatto che la destinazione rimane oeprativa e aperta a nuovi ospiti.

Jet2.com ha cancellato tutti i voli per l'isola martedì 5 settembre e i cinque che sarebbero dovuti partire ieri, mentre un volo Jet2 di lunedì 4 settembre è stato dirottato verso la seconda città della Grecia, Salonicco, proprio a causa del tempo. Tui, nel frattempo, ha cancellato tre voli in partenza per Skiathos martedì 5 settembre, offrendo modifiche gratuite ai clienti in partenza. Sia le compagnie aeree che gli operatori hanno affermato che continueranno a monitorare attentamente la situazione.



“Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche - ha affermato, come riporta TTG Media, Panos Andritsopoulos, presidente dell'Associazione degli albergatori di Skiathos - i voli in arrivo sono ripresi e gli sbarchi sono già iniziati. L'isola ha sofferto ma è operativa e accoglie tutti gli ospiti".