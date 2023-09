Dopo un’estate che ha registrato la grande ripartenza del mercato a stelle e strisce, anche l’autunno si prospetta positivo. E l’Italia rimane fra le destinazioni più ricercate.

Un nuovo studio condotto da International Medical Group basato su un’analisi dei dati degli itinerari di viaggio dei suoi clienti, offre alcuni spunti interessanti sulle tendenze che stanno emergendo per l’autunno 2023.



Innanzitutto, le modalità di prenotazione e la spesa sono cambiate in modo significativo rispetto allo stesso periodo (settembre- novembre) dell’anno scorso. Sulla base dell’analisi degli itinerari di viaggio autunnali di quasi 40mila clienti, le destinazioni più richieste saranno Messico, Aruba, Italia, Bahamas e Repubblica Dominicana.



Questa top five rivela un cambiamento rispetto ai dati dello scorso anno, con i viaggiatori sempre più interessati alle destinazioni tropicali ad eccezione dell’Italia, che continua ad tenere una posizione di posizione di primo piano tra i turisti per tutto il 2023.

A titolo di confronto, le cinque principali destinazioni estere dei viaggiatori nel 2022 erano Italia, Messico, Canada, Brasile e Spagna.



"Il Messico è una destinazione popolare per i viaggiatori durante tutto l'anno e non sorprende che molte persone vogliano fuggire in luoghi tropicali come Aruba e le Bahamas con l'avvicinarsi dell'autunno e dell'inverno" spiega in un intervento riportato da Travelpulse Grant Hayes, direttore vendite internazionali di Img –. A causa del rischio uragani in autunno, questo è uno dei motivi principali per cui i viaggiatori acquistano un'assicurazione per i loro viaggi”.



I viaggiatori pertanto prediligono destinazioni calde in un momento in cui le temperature si abbassano e, fattore interessante, le vacanze sono destinate a durare più a lungo rispetto allo scorso anno. Secondo Img la durata dei viaggi autunnali della maggior parte dei clienti è di nove giorni, un giorno in più rispetto alla media indicata tra i viaggiatori dell’autunno 2022.



Inoltre, risulta in significativo aumento anche la spesa media destinata al viaggio. Img rileva infatti un incremento del 47% del costo medio di viaggio assicurato dai viaggiatori nell’autunno 2023 rispetto al 2022.



Img ha registrato un aumento del 34% sul 2022 negli acquisti di piani di protezione di viaggio per viaggi in partenza tra il 1 settembre e il 30 novembre 2023.

"Una combinazione di viaggi più lunghi e più costosi ha portato un numero maggiore di viaggiatori a cercare un'assicurazione di viaggio per proteggere il proprio investimento” ha commentato Amanda Winkle, direttore operativo di Img.