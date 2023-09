Vietnam, exploit dell'incoming grazie alle nuove norme sui visti

Le nuove norme relative ai viaggi turistici in Vietnam, in vigore dal 15 agosto, hanno avuto come conseguenza immediata un’impennata delle richieste per l’ingresso nel Paese.

Nelle due settimane successive all’entrata in vigore della legge, che proroga la validità dei visti turistici fino a 90 giorni consentendo anche ingressi multipli, secondo quanto riportato da TravelMole sono state presentate complessivamente 112.058 richieste di visto per il Vietnam, con un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 50% delle richieste è giunto dai cittadini dei Paesi la cui durata del soggiorno è stata estesa fino a 90 giorni.



Per quanto riguarda l’Italia, che insieme ad altri 24 Paesi ha accesso al Paese senza necessità di visto per una durata compresa fra i 15 e i 30 giorni, l’Assemblea nazionale del Vietnam ha esteso la possibilità di rimanere nel Paese senza visto fino a 45 giorni.