di Martina Tartaglino

Dopo il vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Tenerife, le autorità spagnole fanno sapere che la sicurezza sull’isola è stata ristabilita, tanti sentieri sono stati riaperti ed è possibile riprendere le escursioni ed altre attività turistiche all’aria aperta.

Come spiega in una nota l’Ente del Turismo spagnolo “solo una parte del Parco Nazionale del Teide è stata colpita, ma si può comunque accedere al Parco dalla zona sud fino alla teleferica, percorrendo i numerosi sentieri che la circondano; rimangono chiusi gli accessi a La Speranza, La Orortava e la Subida a Los Loros, e una serie di sentieri sono stati accorciati nel loro percorso per evitare rischi. Ma si può accedere senza restrizioni a tutte le attività della costa”.



Le altre indicazioni

Normale il funzionamento delle attività nell’Area Metropolitana e all’interno delle città di Santa Cruz e La Laguna, Arona, Adeje, Santiago del Teide.



Per qualsiasi dubbio, la Rete degli Uffici di Informazione Turistica dell’isola risponde ai visitatori in spagnolo e inglese al numero: 0034-922255433.