Florida in allerta, è arrivato l'uragano Idalia: evacuazioni in atto

Sono migliaia le persone senza elettricità sulle coste della Florida, dove si sta abbattendo l’uragano Idalia, che ormai è stato classificato di potenza 4 su scala da 1 a 5.

I venti, che soffiano fino a 205 km orari, stanno creando danni ingenti sulla costa settentrionale dello Stato, tanto che il governatore Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza in 46 contee, invitando i residenti a lasciare le proprie case.

Chiusi l’aeroporto internazionale di Tampa e il St. Pete Clearwater International Airport e interrotto, tra gli altri, anche il servizio ferroviario Sunrail a Orlando.



L'appello del governatore

“Ci sarà un'ondata di tempesta ovunque nel Big Bend che avrà un impatto molto, molto significativo e importante su quella regione - ha dichiarato DeSantis da Tallahassee, la capitale dello Stato, secondo quanto riportato da RaiNews -. Dunque andate via e non abbandonate i vostri animali domestici” ha aggiunto, esortando i residenti delle zone di evacuazione a cercare riparo in rifugi (ne sono stati allestiti fino a 50), alberghi o case di amici situate in luoghi più alti e sicuri. Gli hotel della Florida accoglieranno anche gli animali domestici delle famiglie evacuate.



In allerta anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il quale ha detto che lui e DeSantis sono “in costante contatto”, aggiungendo di aver assicurato assistenza federale in caso di catastrofe per “tutto il tempo necessario”.