Siti archeologici sul mare, Musement premia la Sicilia

Come non pensare all’Italia quando si desidera cercare una destinazione che combini mare e cultura? Una riflessione che Musement ha fatto propria, inserendo due location siciliane nella selezione dei siti archeologici sul mare più spettacolari.

Si tratta del Teatro di Taornina e del Parco Archeologico di Selinunte. Il primo è un teatro greco-romano che si trova all'interno del Parco Archeologico di Naxos e Taormina, su una collina che domina la baia di Naxos e lo Stretto di Messina. Costruito nel III secolo a.C., nel primo periodo ellenistico ospitava spettacoli drammatici e musicali. Più tardi, in epoca romana, il sito è stato adattato ai combattimenti tra gladiatori e oggi è palcoscenico di concerti e spettacoli teatrali, nonché di eventi di fama internazionale, tra cui il Taormina Film Fest.



Il parco Archeologico di Selinunte è, invece, uno dei più grandi siti d’Europa con la sua superficie di 270 ettari. Tra le attrazioni principali c’è l'Acropoli, il punto più alto dell'antica Selinunte, situata su un altopiano in riva al mare. Sotto i resti degli antichi templi c’è una delle spiagge più suggestive della zona.



Dalla Spagna al Messico

Musement segnala, in Europa, anche due attrazioni spagnole della Catalogna: l’Anfiteatro di Tarragona e le rovine di Empúries, dove convivono i resti di un’antica città greca e di una romana.



In Grecia da non perdere il Tempio di Poseidone a Capo Sunio, a circa un'ora di auto da Atene.

A Cipro, invece, Musement mette l’accento sul Sito Archeologico di Kourion, a Limassol, uno dei siti archeologici più importanti del Paese, il cui fulcro è il magnifico teatro greco-romano, costruito nel II secolo a.C. e che oggi ospita importanti spettacoli musicali e teatrali all'aperto.



Ideale per chi vuole combinare mare e cultura è anche il Tempio di Apollo di Side, in Turchia.



Altre location segnalate da Musement sono il sito archeologico di Cartagine a Tunisi e quello di Biblo, a Kisrawān-Jubayl in Libano, a 40 km da Beirut.



A completare la lista anche una destinazione d’oltreoceano: il sito archeologico di Tulum a Quintana Roo, in Messico. Grazie alla sua posizione privilegiata, affacciata sul Mar dei Caraibi, e al buono stato di conservazione, è uno dei luoghi più visitati della Riviera Maya.



L’antica città maya è, inoltre, un punto di partenza perfetto per scoprire non solo le splendide spiagge della zona, tra cui la famosa Paradise Beach, ma anche la Riserva della Biosfera di Sian Ka'an, dichiarata Patrimonio Mondiale dall'Unesco nel 1987.