Giamaica: cambiano le regole di ingresso nel Paese

Jamaica Tourist Board annuncia una novità rispetto alle condizioni di accesso nel Paese: per ridurre i tempi di attesa e le code agli arrivi, partire dal 1 settembre tutti i passeggeri in entrata saranno obbligati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online sul sito https://enterjamaica.com.

La stagione estiva in Giamaica quest’anno è stata positiva. Da aprile a giugno, infatti, si sono registrati incrementi superiori al 10% rispetto al 2022: con oltre 400.000 passeggeri totali al mese, la stagione registra il più alto numero di passeggeri in arrivo e in partenza nella storia del Sangster International Airport di Montego Bay.



Si prevede che questa tendenza continui nei prossimi mesi, con un conseguente elevato volume di traffico passeggeri nell'aeroporto.

Per questo motivo, tutti i passeggeri in entrata nel Paese saranno obbligati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online.

La procedura è semplice e consente al viaggiatore di ricevere una ricevuta della sua domanda di ingresso via e-mail, così che possa essere mostrata ai funzionari dell'Immigrazione dell’aeroporto, che in questo modo non chiederanno più il modulo fisico.