Taiwan riapre le porte ai turisti cinesi

A Taiwan sarà nuovamente consentito l'ingresso ai turisti cinesi e a chi viaggia per lavoro. Si tratta di fatto della decisione che chiude l'era Covid, riportando la situazione al 2019, pur se con qualche limitazione in più.

Come afferma travelmole.com, Taiwan riaprirà le domande per i visti legati ai viaggi d'affari dalla Cina dal prossimo 28 agosto. Intanto, si sta preparando a consentire l'ingresso anche ai gruppi di turisti, ma al momento non c'è ancora un data precisa.



Nel momento in cui saranno ammessi i turisti permarrà comunque un limite di 2mila persone al giorno.



Nel 2019 la metà dei 4,5 milioni di turisti arrivati da Taiwan proveniva appunto dalla Cina.