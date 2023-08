Il turismo esce salvo all'incendio di Tenerife. Le fiamme, che non lambivano l'isola in questo modo da 40 anni, non hanno compromesso il mondo del travel.

Ad affermarlo sono le autorità locali le quali, sottolinea preferente.com, evidenziano che “la normalità continua nelle principali città e anche nelle zone turistiche”. Al momento, inoltre, "l'isola è una destinazione completamente sicura in questo momento, sia per i residenti che per i turisti che ci visitano o intendono farlo".



Grauduale rientro

Al momento la maggior parte della popolazione locale, affermano ancora le fonti ufficiali, "possono svolgere le proprie attività quotidiane senza incidenti".



Intanto l'allarme sta gradualmente rientrando e nella giornata di ieri la maggior parte dei residenti sfollati è potuta rientrare nella propria abitazione.



L'attività in porti e aeroporti contina a svolgersi senza interruzione.