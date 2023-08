Giordania e Cipro: cooperazione per il turismo

Il ministro del Turismo della Giordania Amman Makram Qaisi e il vice ministro del Turismo di Cipro Kostas Koumis si sono incontrati in teleconferenza per impegnarsi nello sviluppo di "relazioni turistiche, nel rafforzamento della cooperazione bilaterale e nel miglioramento del coordinamento in vari campi".

Come riporta ansa.it riprendendo l'agenzia Petra, l'incontro ha affrontato i temi delle opportunità di investimenti turistici in Giordania e su impegni economici congiunti tra i due Paesi.



Ma durante il vertice si è anche parlato della formazione professionale congiunta nel settore turistico.