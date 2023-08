Dati del turismo, dalla Commissione europea l'idea di uno spazio comune

Uno spazio comune europeo di dati per il turismo, che possa consentire alle imprese del settore di condividere un’ampia gamma di informazioni per orientare lo sviluppo di servizi turistici innovativi.

Questo il progetto della Commissione europea, che sottolinea come questa iniziativa possa avere importanti applicazioni pratiche per il comparto. Agevolare la condivisione dei dati di varia origine, provenienti sia dal privato, sia dal pubblico e dal mondo accademico, può ad esempio supportare le imprese nel loro cammino verso la transizione ecologica. Ad esempio, i dati sul consumo energetico degli alberghi possono essere utili per monitorare l’impatto ambientale del turismo su una determinata destinazione.



Anche le agenzie di viaggi, consultando questo database, potranno disporre di una visione migliore delle offerte per tutte le città, regioni e Paesi, così come gli enti locali potranno savere accesso a maggiori informazioni sui flussi turistici.



I tempi di realizzazione

Lo spazio sarà necessariamente costruito in modo graduale, affinché siano prese in considerazione tutte le esigenze dei portatori di interessi e il processo sia in linea con la creazione di altri spazi di dati settoriali, in modo da garantire l'interoperabilità tra i dati.



Le azioni di coordinamento e sostegno nell'ambito del programma Europa digitale forniranno un piano per la realizzazione dello spazio di dati entro la fine del 2023.