Ancora incendi a Tenerife, ma le aree turistiche non corrono pericoli

Non accenna a placarsi l’emergenza determinata dagli incendi che si stanno sviluppando in diversi punti del Vecchio Continente, in particolare nell’area Mediterranea, dove quest’anno caldo e vento stanno contribuendo ad alimentare i roghi.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda Tenerife e in questo momento sta coinvolgendo circa 2mila ettari di zone boschive impervie e quindi difficilmente raggiungibili dai soccorsi. Secondo quanto riportato da tgcom.it sarebbero circa 8mila le persone evacuate.



L’Ufficio del Turismo di Tenerife, tuttavia, ha sottolineato che l’area coinvolta si trova lontano dalle aeree maggiormente battute dai viaggiatori, che si concentrano in particolare sulle zone costiere, molto distanti dal focolaio. Chiuso in via precauzionale invece l’accesso al Parco Nazionale del Teide.