Non solo aumento dei mutui e dunque riduzione della capacità di spesa: il rialzo vorticoso dei tassi di interesse in Europa ha anche altri effetti sul mondo del turismo e in particolare sugli alberghi.

A tracciare un'analisi è preferente.com, secondo cui il problema principale è rappresentato dai costi dei prestiti richiesti per coprire il divario tra l'erogazione dei servizi e l'incasso delle somme.



Secondo quanto riportato dal portale di informazione trade spagnolo, ci sono imprese del comparto che attendono anche 60 giorni per incassare le somme. Ma in tutto questo tempo le imprese devono fare fronte alla spesa corrente. Il che le costringe a ricorrere al credito.



Le complicazioni post-Covid

In tutto questo gioca un ruolo fondamentale anche la recente storia legata al Covid. A causa degli anni di stop, il mondo del travel difficilmente può vantare una buona 'storia' creditizia, il che porta automaticamente a complicare tutto ciò che riguarda l'ottenimento dei prestiti.



Insomma, una situazione che era stata gestibile in periodo di tassi al ribasso, con la rapidissima crescita degli ultimi mesi rischia di creare problemi non indifferenti al settore del travel.