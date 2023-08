Un incendio esteso su circa 500 ettari nei Pirenei orientali ha costretto le autorità francesi a evacuare circa 3mila persone dai campeggi della zona.

Come riporta repubblica.it a rischio sarebbero i villaggi di di Saint-Andre, Sorede e la città di Argeles.



Secondo le ultime notizie disponibili la situazione sarebbe in miglioramento, ma nella giornata di ieri non si escludevano ulteriori evacuazioni.



Al momento non ci sono notizie su eventuali problemi alla circolazone o ai trasporti.