"Maui non è chiusa". Sono state queste le parole pronunciate dal sindaco della contea, Richard Bissen. L'unica raccomandazione fornita dalle autorità locali è quella di non recarsi nella parte occidentale, ma il resto dell'isola è perfettamente agibile.

Secondo le dichiarazioni rilasciate anche dal Governatore delle Hawaii, Josh Green, non sarebbe stato chiesto a nessuno di andare via, nulla è stato chiuso definitivamente tanto che gli hotel e i resort nelle zone di Maui non colpite dagli incendi sono funzionanti.



Come riporta travelweekly.com, il sindaco ha ben sottolineato come il turismo sia il principale driver dell'economia locale, e a rafforzare il concetto si sono aggiunte le considerazioni di Green che ha ricordato come già durante il Covid si siano trovati ad affrontare delle restrizioni e come complessivamente abbiano fatto un ottimo lavoro per limitare i danni. G. G.