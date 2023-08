Albania e l'estate della rinascita nel turismo: i dati del traffico aereo

L'Albania continua a 'fare i numeri'. Lo dimostrano anche i dati dell'Aeroporto Internazionale di Tirana che ha registrato un notevole incremento del traffico passeggeri nel corso dei primi sette mesi del 2023. Si contano infatti 3,7 milioni di transiti contro i 2,7 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.

Nel solo mese di luglio, le cifre hanno segnato un impressionante +37% contro il luglio del 2022, con un totale di 834.794 viaggiatori. Bene anche le previsioni per agosto. Come riporta traveldailynews.com, infatti, il mese in corso dovrebbe chiudersi con un totale di 900mila pax, ossia +32% contro lo stesso mese del 2022. G. G.